У Раді закликали Садового йти у відставку

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Про це нардеп від БПП Оксана Юринець заявила у вівторок з трибуни Верховної Ради, де також зібралися інші представники фракції.

"Андрій Іванович, негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку. Так, йдіть у відставку, бо ви не можете це зробити", - наголосила вона.

Юринець нагадала меру Львова, що прибирання відходів було однією з його головних передвиборчих обіцянок, але замість того, щоб побудувати сміттєпереробний завод, місто тепер витрачає величезні кошти на вивезення ТПВ до інших регіонів України.

"За рік від часу трагедії в Грибовичах Львівська міськрада витратила 350 мільйонів на транспортування відходів куди тільки можна по всій Україні, при тому що уряд виділив 14 майданчиків (для будівництва комплексу з переробки твердих відходів – ред.), проте львівська влада чомусь вибрала ними не скористатися", - зазначила вона.

Також депутатка згадала у своїй промові про голову фракції "Самопоміч" Олега Березюка, який оголосив голодування з вимогою до уряду не робити винним у скрутній ситуації Садового, а вирішити "сміттєву проблему" міста силами центральної влади.

"А Олега Романовича я хочу попросити припинити акції у Києві та їхати до Миколаєва, туди, де його фракція не підтримує вивіз сміття до Миколаєва", - сказала вона.

Інший депутат від БПП Ірина Луценко запропонувала Садовому прийти на засідання профільного комітету зі звітом.

"Хай прозвітує, які видатки він зробив для громади, із залученням телебачення. Хай покаже, до кого звертався, скільки разів приїжджала комісія з Кабінету міністрів, скільки разів вивозилося сміття по полігонах, які громади, де знаходяться представники "Самопомочі", не проголосували за те, щоб сміття зі Львова знаходилося в інших містах", - заявила вона.

Як відомо, 14 червня прем’єр Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Садовий назвав таку заяву хамством і заявив, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу, а також звернувся до прем'єра із закликом не боротися за рейтинги, а допомогти місту вирішити проблему зі сміттям.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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Українська правда