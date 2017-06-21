Садовый опубликовал сканы более 200 отказов принять львовский мусор

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

Об этом Садовый написал на своей странице Facebook.

"Есть одна "песня", которую организаторы мусорной блокады Львова поют каждый раз, когда доводят ситуацию до предела экологического кризиса: "Садовый ни к кому не обращался, поэтому никто Львову не помогает". Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, в которые мы направляли письма-просьбы", - написал Садовый.

По его словам, город обращался о временном приеме мусора на полигоны за официальную оплату.

Так, по словам мэра, Львов отправил 495 обращений в областные и местные органы власти, из которых город получил 229 официальных отказов и 257 обращений остались без ответов. На 9 обращений мэрия получила положительные ответы.

"У каждого, кто отказывал Львову, была своя причина. Есть объективные причины, есть политические, есть банальный страх и последствия прессинга. Я только хочу искренне пожелать каждой общине в Украине не оказаться в будущем в подобной ситуации, когда, не дай Бог, что-то случится", - добавил Садовый.

На сайте Львовского горсовета все отказы размещены по областям.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Олег Твердь, для УП