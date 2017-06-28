ГПУ: Курченко составлено письменное уведомление о подозрении по 9 статьям

109 просмотров
Среда, 28 июня 2017, 14:52

Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом 28 июня сообщили в Генпрокуратуре.

"Гражданин Украины Курченко, зарегистрированный по адресу: Харьковская область, Чугуев, ул. Чапаева, 9, уведомляется о том, что Генпрокуратурой Украины 27 июня в уголовном производстве составлено письменное сообщение ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 209 (отмывание средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей ), ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.3 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: Курченко Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Человек Курченко купил сеть газовых заправок в Германии – DW 23 июня 2017, 21:09
Хроника 20 июня. Кучма показал свою Конституцию, а Курченко нацелился на украинский Forbes 20 июня 2017, 08:00
Одному из руководителей НПЗ Курченко дали 5 лет условно 19 июня 2017, 17:08
powered by lun.ua
Главные новости
В Минобороны РФ открестились от пленного военного
В Донецкой области взорвалось авто с сотрудниками СБУ, 1 погибший
Луценко анонсировал очередное представление на нардепа
СЦКК: Торецку грозит гуманитарная катастрофа, садики закроют
Все новости
Звезда

Звезда "Теории большого взрыва": Спасибо, Киев, что вернул меня

Жизнь сначала

Как и кто меняет жизнь наркозависимых