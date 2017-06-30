Полторак обещает "адекватную реакцию" на российские учения у границы

1914 просмотров
Пятница, 30 июня 2017, 15:55

Министерство обороны Украины считает угрозой российские военные учения "Запад-2017" у своих границ и готово на них адекватно реагировать.

Об этом заявил глава ведомства Степан Полторак в пятницу после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире этой организации.

"Предстоящие учения "Запад-2017", которые планирует провести Российская Федерация, чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, у которой общая границу с Россией. Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы видят они, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение учений", - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

Полторак отметил также, что Украина готова отразить возможную агрессию против Украины.

"Предусмотрены огромная переброска войск и маневры (во время российских учений - ред.). Только для переброски личного состава заказано 4000 вагонов. Это очень крупная группировка и, конечно, проведение таких учений на границе с Украиной является угрозой", - отметил он.

Как сообщалось, совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут осенью и, как считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, могут быть использованы для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что на этих учениях будут отрабатываться наступательные операции в европейском направлении, в частности на Литву и Польшу.

Украинская правда

Темы: Полторак Минобороны Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Анастасия Станко: Это сигнал всем – не поднимайте «неправильных» тем, вас просто затравят 19 июня 2017, 13:10
Минобороны выделит больше денег на спецназовцев 19 мая 2017, 15:21
Полторак отправит спецкомиссию на полигон в Чугуев - проверить условия для бойцов 9 апреля 2017, 16:15
powered by lun.ua
Главные новости
Сбалансировать Пенсионный фонд реально за 7 лет – Минфин
В крымскотатарский детский центр пришли силовики РФ - адвокат
РФ остановила платежи в Совет Европы, дальнейшие отношения под вопросом
В ПАСЕ официально инициировали отставку Аграмунта
Все новости
На связи

Как фото, сделанное каждые 5 лет, помогает беречь дружбу

Поступить в вуз

Что нового во вступительной кампании-2017