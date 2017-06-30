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Полторак обіцяє "адекватну реакцію" на російські навчання біля кордону

П'ятниця, 30 червня 2017, 15:55

Міністерство оборони України вважає загрозою російські військові навчання "Захід-2017" у своїх кордонів і готово на них адекватно реагувати.

Про це заявив глава відомства Степана Полторак у п'ятницю після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартирі цієї організації.

"Майбутні навчання "Захід-2017", які планує провести Російська Федерація, є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб почати агресію не тільки проти України, але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією. Генеральний секретар НАТО розповів про те, які загрози бачать вони, і повідомив, що угруповання НАТО у Східній Європі буде посилено. Звичайно, зі свого боку ми також адекватно реагуватимемо на проведення цих навчань", — цитує міністра прес-служба Міноборони.

Полторак наголосив також, що Україна готова відбити можливу агресію проти України.

"Передбачено величезне перекидання військ і маневри (під час російських навчань – ред.). Тільки для перекидання особового складу замовлено 4 тисячі вагонів. Це дуже велике угруповання і, звичайно, проведення таких навчань на кордоні з Україною є загрозою", — зазначив він.

Як повідомлялося, спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" пройдуть восени і, як вважає голова Верховної Ради України Андрій Парубій, можуть бути використані для прямої агресії або диверсійних дій проти України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначає, що на цих навчаннях будуть відпрацьовуватися наступальні операції в європейському напрямку, зокрема на Литву і Польщу.

Українська правда

Теми: ПолторакМіноборониРосіяармія
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