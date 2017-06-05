Bellingcat нашел доказательства российского происхождения "Бука", сбившего МН-17

Исследовательская группа Bellingcat опубликовала два новых доклада относительно ракетной установки "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН-17.

В первом из них опубликована новая фотография российского "Бука", сделанная до трагедии. Эта фотография была распространена российским механиком, который был в Курске, вероятно, весной 2013 года.

Команда Bellingcat называет фотографию "недостающим звеном".

Фото Bellingcat

"Эта фотография "Бука 332", на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена", - говорится в докладе.

Там отмечается, что белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с "Буком 332", снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.

Эта установка "Бук" была идентифицирована как "Бук 332" 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406).

Также установлено, что фотография механика была снята в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском.

"Фотография механика была снята в парке техники бригады, что можно установить по еще одной фотографии, снятой там же и загруженной курсантом в августе 2014 года. На этой фотографии виден тот же розовый контейнер для ракет "Круг", что и на фотографии "Бука 332", снятой механиком. Эта фотография имеет геотег в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском. Достоверность геотега подтверждается сравнением элементов фотографии со спутниковым снимком", - говорится в докладе.

Второе фото, которое помогло установить местоположение "Бука"

Найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии.

"Журналистке РБК Инне Сидорковой удалось пообщаться с человеком, связанным с этой фотографией. Он подтвердил, что это механик со снимка Бука 332 и, по его воспоминаниям, в 2013 году он находился в Курске. На вопрос журналистки, возможно ли, что это 2014 год, он ответил, что "это возможно". Помимо фотографии "Бука 332", в этом альбоме присутствуют фотографии заряжающей машины 9А85 комплекса "С-300", машины специального назначения (возможно, 9С52 "Поляна-Д4" и еще одной установки комплекса "Бук-М1", - говорится в докладе.

Bellingcat приходит к выводу, что данная фотография практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014.

Во втором докладе опубликованы данные российских солдат, перевозивших "Бук" на Донбасс.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда