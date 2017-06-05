Имя Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистам

Имя Павла Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей "Newseum" в Вашингтоне.

Об этом говорится в сообщении Newseum от 5 июня.

Имя Шеремета внесли в мемориал как журналиста "Украинской правды" и "Радио Вести".

В мемориал также внесены имена еще 13 представителей СМИ, погибших в 2016 году: один из них погиб в Афганистане, 4 - в Сирии, двое в Ираке, а также в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике и Индии.

"В прошлом году журналисты столкнулись с беспрецедентной угрозой, поскольку часто стремились сообщать новости в странах, где свобода прессы находится под угрозой или где ее нет. Журналисты, имена которых внесены в Мемориал, положили жизни на усилия служить обществу. Многие из журналистов продолжают работать после того, как подверглись нападению или столкнулись с угрозами смерти", - отметил исполнительный директор Института Социокультурного многообразия при Институте Музея новостей Джин Полисински.

По состоянию на 5 июня в Мемориал Newseum внесены 2305 представителей СМИ со всего мира.

Как известно, Павел Шеремет работал журналистом в России, в последние годы - в интернет-изданиях и на радио в Украине. В Беларуси он создал издание "Белорусский партизан", в Украине присоединился к развитию "Украинской правды" и основал Школу журналистики "Украинской правды".

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Правоохранители расследуют убийство как теракт, но исполнители или организаторы преступления все еще не установлены. Одна из версий следствия - убийство в связи с профессиональной деятельностью Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты "Слидство.Инфо" показали первую часть расследования - документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.