Князев не исключает, что в расследовании убийства Шеремета были ошибки

Глава Нацполиции Сергей Князев не исключает ошибки сотрудников полиции в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус", передают Українські Новини.

"Не исключено (что были ошибки), учитывая, что убийство не раскрыто", - отметил Князев.

По его словам, следствие в данном расследовании еще не вышло на финишную прямую.

Глава Нацполиции также подчеркнул, что смотрел фильм - журналистское расследование проекта "Слідство.Інфо" об убийстве Шеремета.

"Режиссерская работа прекрасная, отличный фильм", - охарактеризовал увиденное Князев.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В комментарий УП один из авторов фильма Дмитрий Гнап сообщил, что в процессе расследования стало понятно, что сотрудники СБУ изъяли сервер с видеозаписами с камер наблюдения в одном из домов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Кроме того, в фильме говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи.