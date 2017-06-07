Решение о конфискации "средств Януковича" передали в ЕРДР

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Среда, 7 июня 2017, 10:53

Судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Аркадия Кашкина в Единый реестр судебных решений.

Об этом говорится в ответе главы этого суда Валерия Литовки на обращение народного депутата Сергея Лещенко.

При этом в реестре данное решение не обнародовано, как и раньше.

 

Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд с участием судей Переверзевой, Пикаловой и Фоминой вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Депутат Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о "банде Януковича", которое возбудили 15 марта, понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске.

Но уже 28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 миллиардов долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

Алена Рощенко, УП

Темы: суд Янукович деньги
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