Мельничук и Онищенко вышли из "Воля народа"

Народные депутаты Сергей Мельничук и Александра Онищенко вышли из группы "Воля народа".



Об этом объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий после часа вопросов к правительству.



О выходе Онищенко он объявил по просьбе группы.

Группа "Воля народа" до 9 июня насчитывала 19 нардепов.

Как известно, Онищенко о выходе из "Воли народа" заявил в октябре прошлого года, а в феврале этого продемонстрировал заявление о выходе из группы с собственной подписью.

Александр Онищенко, УП