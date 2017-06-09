Мельничук и Онищенко вышли из "Воля народа"
Народные депутаты Сергей Мельничук и Александра Онищенко вышли из группы "Воля народа".
Об этом объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий после часа вопросов к правительству.
О выходе Онищенко он объявил по просьбе группы.
Группа "Воля народа" до 9 июня насчитывала 19 нардепов.
Как известно, Онищенко о выходе из "Воли народа" заявил в октябре прошлого года, а в феврале этого продемонстрировал заявление о выходе из группы с собственной подписью.
Александр Онищенко, УП
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