Мельничук и Онищенко вышли из "Воля народа"

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Пятница, 9 июня 2017, 11:23

Народные депутаты Сергей Мельничук и Александра Онищенко вышли из группы "Воля народа".

Об этом объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий после часа вопросов к правительству.

О выходе Онищенко он объявил по просьбе группы.

Группа "Воля народа" до 9 июня насчитывала 19 нардепов.

Как известно, Онищенко о выходе из "Воли народа" заявил в октябре прошлого года, а в феврале этого продемонстрировал заявление о выходе из группы с собственной подписью.

Александр Онищенко, УП

Темы: Верховная Рада Онищенко Мельничук
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