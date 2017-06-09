Полиция зафиксировала связь между делом Осмаева и руководством РФ

Полиция установила, что между покушением на Осмаева и Окуеву и российскими лидерами есть связь.

Об этом в пятницу сообщил журналистам в Одессе министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это покушение было элементом в цепи целого ряда других преступлений, и эта цепь тянется в Россию.

"Мотивы, суть, порядок исполнения преступления, а также длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам Российской Федерации, у нас зафиксированы", - подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что следствие по делу идет быстро, а состояние здоровья задержанного киллера настолько улучшилось, что его можно допрашивать.

"Подозреваемый в удовлетворительном состоянии, чтобы давать показания... Следствие идет очень быстро, и я думаю, что результат будет", - сказал Аваков.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.



По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.



По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.



Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.



По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.



Евгений Кизилов, УП