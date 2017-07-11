"Народный фронт": Дела против Полякова и Дейдея – профанация

"Народный фронт" считает бесперспективными уголовные производства против своих депутатов Максима Полякова и Евгения Дейдея.



Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента утром 11 июля.



Он отметил: "Верховная Рада должна рассмотреть представление Генеральной прокуратуры на лишение депутатской неприкосновенности шести народных депутатов – среди них двое представителей "Народного фронта" Евгений Дейдей и Максим Поляков".

"Вчера на заседании фракции принято решение дать возможность нашим коллегам по фракции защитить свою репутацию и честь без всякого иммунитета. "Народный фронт" проголосует за снятие неприкосновенности. Мы считаем, что это будет честно перед украинским народом", – сказал Бурбаки.



"Однако это вовсе не означает, что мы согласны с бессмысленными пустыми обвинениями НАБУ по Полякову и Дейдею. Более того, фракция уверена, что судебные дела против них чистая профанация – очевидная, наглая и без всякой перспективы", – заявил он.



"Снимая депутатскую неприкосновенность с наших коллег, мы не собираемся молчать о том, что, сшивая белыми нитками дела против членов нашей фракции, НАБУ дошла до беспредела – так, словно НАБУ не орган правопорядка, а новоявленная уголовное бригада из 90-х годов", – добавил Бурбак.

Он продолжил: "Превышение полномочий. Было совершено нападение на жену депутата Полякова. Без всяких ордеров на мать 8-месячного ребенка напали в подъезде дома".



"Народного депутата подозревают, несмотря на то, что не зафиксировано ни вымогательства, ни получения средств", – добавил Бурбак.



Он также сказал, что Дейдей предоставил "все подтверждения по приобретенному им имуществу – однако это не принято к сведению".



"И четвертое – избирательность преследования. Коллега Дейдей со своими доходами – беспросветная нищета рядом с такими "еврооптимистами" – владельцами купленной за неподтвержденные (средства) 200-метровой квартиры в центре Киева. Но этот депутат – наемник Григоришина и друг Сытника, поэтому он и дальше будет ходить в парламент, грея в кармане ключи от своей коррупционной квартиры", – заявил Бурбак возмущенно.



По его словам, "в зале сидят откровенные прохиндеи, которые за большие куши обслуживают Левочкина и Фирташей, работая примитивными политическими клоунами". "Где дела против таких ворюг?", – спросил лидер фракции "Народный фронт".



"Мы четко знаем природу атаки на "Народный фронт". Это попытка делегитимизировать парламент, спровоцировать политический кризис, последствием которого должны стать досрочные парламентские и президентские выборы", – заявил Бурбак.



По его словам, НАБУ "расчищает дорогу" для новых политсил с применением провокаций и "силовых методов".



Алена Рощенко, УП