Рада возьмется за неприкосновенность нардепов уже во вторник

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Вторник, 11 июля 2017, 11:23

Верховная Рада планирует рассмотреть представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов на заседании 11 июля.

Предложение фракции БПП и Народного фронта перенести их рассмотрение на четверг не набрало достаточного количества голосов - 190 "за".

Парубий отметил, что фракции предлагали посвятить утреннее заседание четверга рассмотрения всех представлений на снятие неприкосновенности с 6 нардепов.

"Ко мне обратились председатели фракций БПП Артур Герасимов и фракции НФ Максим Бурбак с предложением перенести рассмотрение вопросов генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Лозового, Дейдея, Довгого, а также на привлечение к уголовной ответственности и задержание народных депутатов Полякова, Розенблата и Добкина на четверг", – сказал спикер.

В то же время, поскольку указанное предложение не нашло поддержки в сессионном зале, Парубий отметил, что немедленно пригласит генерального прокурора Юрия Луценко для представления представлений на Лозового, Дейдея и Довгого.

Он спрогнозировал, что рассмотрение может произойти уже после 12 часов.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В течение 3-7 июля регламентный комитет рассмотрел представление ГПУ на 5 нардепов, и поддержал представление на снятие неприкосновенности только относительно Борислава Розенблата. Кроме того, депутаты дали согласие на его задержание и арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Представление на Добкина регламентный комитет парламента должен рассмотреть 12 июля.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада
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