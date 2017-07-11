Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада возьмется за неприкосновенность нардепов уже во вторник

Вторник, 11 июля 2017, 11:23

Верховная Рада планирует рассмотреть представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов на заседании 11 июля.

Предложение фракции БПП и Народного фронта перенести их рассмотрение на четверг не набрало достаточного количества голосов - 190 "за".

Парубий отметил, что фракции предлагали посвятить утреннее заседание четверга рассмотрения всех представлений на снятие неприкосновенности с 6 нардепов.

"Ко мне обратились председатели фракций БПП Артур Герасимов и фракции НФ Максим Бурбак с предложением перенести рассмотрение вопросов генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Лозового, Дейдея, Довгого, а также на привлечение к уголовной ответственности и задержание народных депутатов Полякова, Розенблата и Добкина на четверг", – сказал спикер.

В то же время, поскольку указанное предложение не нашло поддержки в сессионном зале, Парубий отметил, что немедленно пригласит генерального прокурора Юрия Луценко для представления представлений на Лозового, Дейдея и Довгого.

Он спрогнозировал, что рассмотрение может произойти уже после 12 часов.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В течение 3-7 июля регламентный комитет рассмотрел представление ГПУ на 5 нардепов, и поддержал представление на снятие неприкосновенности только относительно Борислава Розенблата. Кроме того, депутаты дали согласие на его задержание и арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Представление на Добкина регламентный комитет парламента должен рассмотреть 12 июля.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенностьВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
неприкосновенность
КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: