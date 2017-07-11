Рада візьметься за недоторканність нардепів вже у вівторок

Верховна Рада планує розглянути подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів на засіданні 11 липня.

Пропозиція фракції БПП та Народного фронту перенести їх розгляд на четвер не набрала достатньої кількості голосів - 190 "за".

Парубій зазначив, що фракції пропонували присвятити ранкове засідання четверга розгляду всіх подань на зняття недоторканності з 6 нардепів.

"До мене звернулися голови фракцій БПП Артур Герасимов та голова фракції НФ Максим Бурбак з пропозицією перенести розгляд питань генерального прокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Лозового, Дейдея, Довгого, а також на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання народних депутатів Полякова, Розенблата і Добкіна на четвер", – сказав спікер.

Водночас, оскільки вказана пропозиція не знайшла підтримки в сесійній залі, Парубій зазначив, що негайно запросить генерального прокурора Юрія Луценка для представлення подань на Лозового, Дейдея і Довгого.

Він спрогнозував, що розгляд може відбутися вже після 12-ї години.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

Протягом 3-7 липня регламентний комітет розглянув подання ГПУ щодо 5 нардепів, і підтримав подання на зняття недоторканності лише щодо Борислава Розенблата. Крім того депутати дали згоду на його затримання та арешт.



Більше про подання на нардепів читайте у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Подання на Добкіна регламентний комітет парламенту має розглянути 12 липня.

Валентина Романенко, УП