"Борисполь" согласен на аудит: переговоры с "Ryanair" были обречены

Международный аэропорт "Борисполь" заявляет, что переговоры с лоукостером "Ryanair" были обречены на провал, но готов к аудиту переговорного процесса.



Об этом говорится в заявлении госпредприятия.



"Аэропорт "Борисполь" готов к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair на предмет экономической целесообразности, взвешенности позиции руководства аэропорта, юридической корректности и недискриминации других контрагентов аэропорта с позиции законодательства о защите экономической конкуренции", – сказано в нем.



"Кроме того, руководитель аэропорта публично заявляет о готовности нести ответственность за все решения, принятые в ходе переговорного процесса с авиакомпанией, и призывает перевести дальнейшие переговоры в плоскость экономики, а не политики", – заявляет аэропорт.

По утверждению его руководства, еще в начале переговоров "Борисполь" предупреждал о невозможности удовлетворить все финансовые ожидания "Ryanair" ввиду украинского законодательства и конфликта модели лоу-кост аэропорта и хабового аэропорта, которым является "Борисполь".



Центральный аэропорт страны вносил свои предложения и делал "шаги навстречу", чтобы "Ryanair" смогла зайти к нему.



"С нашей стороны для удовлетворения требований Ryanair сознательно уменьшена ставка пассажирского сбора с $17 до $13 для всех авиакомпаний, что означает для нас недополучение ежегодно 360 млн грн... Без соответствующего изменения получения ожидаемых Ryanair $7,5 за одного пассажира не могло произойти", – отмечает "Борисполь".



Кроме того, аэропорт изменил ради "Ryanair" нормы публичной оферты: установил 80% скидку от базового пассажирского сбора на новых (в течение 6 месяцев) направлениях полетов.



При этом аэропорт был согласен на "соинвестирование в новое направление путем предоставления 80% скидки исключительно в случае гарантии со стороны авиакомпании по наращиванию пассажиропотока на данном направлении и увеличению географии полетов". Именно это не удовлетворяло "Ryanair".



По мнению "Борисполь", полеты в Лондон "не могут подпадать под действие 80% скидки, поскольку по этому направлению уже осуществляют полеты British Airlines и базовый перевозчик аэропорта – МАУ".



"Кроме того, аэропорт не сможет зафиксировать сбор для пассажиров авиакомпании Ryanair на уровне $7,5, поскольку он зависит именно от обеспечения и наращивания пассажиропотока на данном направлении. Такая позиция оказалась неприемлемой для представителей лоукостера", – добавляет "Борисполь".



"Мы официально заявляем о гарантиях пассажиропотока со стороны авиакомпании в размере 150 000 пассажиров, что составляет 1,5% планового пассажиропотока "Борисполя" в текущем году", – говорится в заявлении.



После совещания у премьера аэропорт резюмирует: "Переговоры авиакомпании Ryanair и аэропорта "Борисполь" по финансовым вопросам были обречены с момента фиксации ставки в размере $7,5, которая отражена в меморандуме между Министерством инфраструктуры и руководством авиакомпании. Данная ставка с "Борисполем" не была согласована...".



"Процесс заключения типичного контракта на обслуживание авиакомпании в аэропорту "Борисполь" из чисто экономического процесса превратился в поле для политических дивидендов отдельных лиц", – заявляет аэропорт.



По его утверждению, условиями стимулирующей программы "Борисполя" могут воспользоваться все заинтересованные авиакомпании – аэропорту нужна от них гарантия расширения географии полетов (новые рейсы) и наращивание пассажиропотока за льготный период.

Как известно, 10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" объявила об отмене полетов в Украину, ожидавшихся с октября.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян требует уволить руководителя "Борисполя". Он винит Павла Рябикина и главу набсовета "Международных авиалиний Украины" Арона Майберга в срыве договоренностей.

11 июля власти Украины решили возобновить переговоры с ирландским лоукостером, а также оценить ход предыдущих переговоров.

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\Алена Рощенко, УП