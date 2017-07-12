Гройсмана зовут на фракцию БПП

982 просмотра
Среда, 12 июля 2017, 13:55

Фракция БПП пригласила премьер-министра Владимира Гройсмана на заседание фракции, которое состоится в среду, 12 июля.

Об этом в кулуарах Рады заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Фракция состоится с участием премьер-министра", - сказал Герасимов. По его словам, на фракции обсудят представление ГПУ на Михаила Добкина и судебную реформу.

В то же время источники во фракции БПП утверждают, что основная причина прихода Гройсмана на заседание БПП - законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 27 млрд гривен за счет внеплановых поступлений и пенсионная реформа.

Как рассказывают депутаты, за распределение этих средств у президента Петра Порошенко и Владимира Гройсмана возник конфликт. По их словам, когда 22 июня Гройсман представлял законопроект в парламенте, он не был согласован с Порошенко. "Президента это разозлило, теперь бюджет согласовывают с ним", - говорит источник, близкий к премьер-министру.

22 июня Верховная Рада приняла предложенные Кабмином изменения в государственный бюджет только в первом чтении. Фракция БПП проголосовала не в полном составе: бизнес-крыло фракции, ориентированное на Кононенко, не голосовало.

Роман Кравец, УП

Темы: Гройсман БПП Порошенко бюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Провалить создание ГБР: cui bono? 11 июля 2017, 10:20
Гройсман – генсеку ООН: надо увеличить размер гуманитарной помощи 9 июля 2017, 11:46
Пенсионную реформу Гройсмана отложат на осень 5 июля 2017, 19:17
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко предлагает привлечь к делу Шеремета иностранца – КЗЖ
Турчинов: нардепы стали соучастниками киберпреступлений
В штабе АТО уточнили, где был ранен боец
CPJ призывает Порошенко найти убийц Шеремета, а ЕС сделать резкое заявление
Все новости
Джаз

Альфа Джаз Фест-2017: учиться быть свободным

Дауншифтинг

Жить по-деревенски, зарабатывать по-городскому: практические советы от семьи с тремя детьми