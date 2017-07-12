САП расследует законность назначения Луценко генпрокурором

САП кроме возможного внесения недостоверных данных в декларации Юрия Луценко расследует факт злоупотребления властью при его назначении генеральным прокурором Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, по заявлениям нардепа Ляшко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о двух фактах возможных правонарушений, один из них - о заведомо недостоверные сведения представленной Луценко декларации, другой - о злоупотреблении служебным положением при изменении закона о ГПУ, что позволило Луценко быть назначенным на должность генерального прокурора.

Речь "об организации высшими должностными лицами государства, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы с целью сделать возможным дальнейшее назначения Луценко Ю.В. Генеральным прокурором Украины, в нарушение Закона Украины" О регламенте Верховной Рады Украины "принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "Проо внесенние изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины", повлекшее тяжкие последствия".

Расследование ведется по ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В ведомстве также добавили, что органом предварительного расследования в обоих производствах определено НАБУ.

Как известно, Холодницкий рассказал, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Ранее Ляшко заявил, что при назначении Юрия Луценко на должность генерального прокурора имело место злоупотребление властью. Он напомнил, что для назначения Луценко в ГПУ был изменен закон, который ранее требовал от кандидата на должность генпрокурора иметь высшее юридическое образование.

София Лукашова, для УП