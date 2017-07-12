Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП расследует законность назначения Луценко генпрокурором

Среда, 12 июля 2017, 18:55

САП кроме возможного внесения недостоверных данных в декларации Юрия Луценко расследует факт злоупотребления властью при его назначении генеральным прокурором Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, по заявлениям нардепа Ляшко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о двух фактах возможных правонарушений, один из них - о заведомо недостоверные сведения представленной Луценко декларации, другой - о злоупотреблении служебным положением при изменении закона о ГПУ, что позволило Луценко быть назначенным на должность генерального прокурора.

Речь "об организации высшими должностными лицами государства, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы с целью сделать возможным дальнейшее назначения Луценко Ю.В. Генеральным прокурором Украины, в нарушение Закона Украины" О регламенте Верховной Рады Украины "принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "Проо внесенние изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины", повлекшее тяжкие последствия".

Расследование ведется по ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В ведомстве также добавили, что органом предварительного расследования в обоих производствах определено НАБУ.

Как известно, Холодницкий рассказал, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Ранее Ляшко заявил, что при назначении Юрия Луценко на должность генерального прокурора имело место злоупотребление властью. Он напомнил, что для назначения Луценко в ГПУ был изменен закон, который ранее требовал от кандидата на должность генпрокурора иметь высшее юридическое образование.

София Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: