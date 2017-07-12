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САП перевірить заяви Ляшка про несплату податків Луценком - ЗМІ

Середа, 12 липня 2017, 02:58

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що розпочато розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає УНІАН.

"САП відреагувала на заяви лідера Радикальної партії, які він зробив під час розгляду клопотання. І нами внесені в ЄРДР два його звернення про порушення кримінальних проваджень за тими фактами, які були озвучені", - сказав Холодницький.

Так, констатував він, заяву Ляшка розглянуто, провадження розпочато і слідство продовжиться. Крім того, Холодницький зазначив, що САП не закривала справу стосовно народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, про що сьогодні в сесійній залі заявив сам депутат.

Як повідомляється, 11 липня, в сесійній залі ВР Ляшко звинуватив Луценка в ухиленні від сплати податків і закликав його сплатити податки, в тому числі і за будинок площею 900 квадратних метрів.

Нагадаємо, Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового, якого звинувачують у несплаті податків.

Теми: Антикорупційна прокуратураЛуценкоХолодницькийЛяшко Олег
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