САП перевірить заяви Ляшка про несплату податків Луценком - ЗМІ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що розпочато розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає УНІАН.

"САП відреагувала на заяви лідера Радикальної партії, які він зробив під час розгляду клопотання. І нами внесені в ЄРДР два його звернення про порушення кримінальних проваджень за тими фактами, які були озвучені", - сказав Холодницький.

Так, констатував він, заяву Ляшка розглянуто, провадження розпочато і слідство продовжиться. Крім того, Холодницький зазначив, що САП не закривала справу стосовно народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, про що сьогодні в сесійній залі заявив сам депутат.

Як повідомляється, 11 липня, в сесійній залі ВР Ляшко звинуватив Луценка в ухиленні від сплати податків і закликав його сплатити податки, в тому числі і за будинок площею 900 квадратних метрів.

Нагадаємо, Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового, якого звинувачують у несплаті податків.