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САП розслідує законність призначення Луценка генпрокурором

Середа, 12 липня 2017, 18:55

САП крім можливого внесення недостовірних даних у декларації Юрія Луценка розслідує факт зловживання владою при його призначенні генеральним прокурором України.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як зазначили у відомстві, за заявами нардепа Ляшка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про два факти ймовірних правопорушень, один з них – про завідомо недостовірні відомості поданої Луценком декларації, інший – про зловживання службовим становищем при зміні закону про ГПУ, що дозволило Луценку бути призначеним на посаду генерального прокурора.

Йдеться "про організацію вищими посадовими особами держави, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби з метою уможливлення подальшого призначення Луценка Ю.В. Генеральним прокурором України, у порушення Закону України "Про регламент Верховної Ради України" прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесеннея змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України", що спричинило тяжкі наслідки".

Розслідування ведеться за ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

В відомстві також додали, що органом досудового розслідування в обох провадженнях визначено НАБУ.

Як відомо, Холодницький розповів, що розпочато розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

Раніше Ляшко заявив, що при призначенні Юрія Луценка на посаду генерального прокурора мало місце зловживання владою. Він нагадав, що для призначення Луценка в ГПУ було змінено закон, який раніше вимагав від кандидата на посаду генпрокурора мати вищу юридичну освіту.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценко
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