У Януковича открестились от государственного адвоката
Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что назначение государственного защитника в деле о госизмене является незаконным.
Об этом говорится в заявлении адвоката.
По его словам привлечения государственного адвоката было противоправным.
"Но даже эта попытка придать процессу вид законности была осуществлена судом с нарушениями законодательства - суд в очередной раз не проинформировал Виктора Януковича должным образом о принятом решении, как того требует действующее законодательство, да и само решение, кстати, после совещательную комнату официально не объявлялось", - отметил Сердюк.
"Хочу напомнить, что Виктор Янукович отозвал нас как своих защитников с судебного процесса о государственной измене. Никаких поручений от Виктора Януковича относительно коммуникаций с адвокатом Виталием Мешечком не поступало", - добавил он.
Как известно, 6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи. Им стал Виталий Мешечек.
6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.
На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.
5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.
6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.
Украинская правда
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