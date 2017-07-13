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У Януковича открестились от государственного адвоката

Четверг, 13 июля 2017, 16:07

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что назначение государственного защитника в деле о госизмене является незаконным.

Об этом говорится в заявлении адвоката.

По его словам привлечения государственного адвоката было противоправным.

"Но даже эта попытка придать процессу вид законности была осуществлена ​​судом с нарушениями законодательства - суд в очередной раз не проинформировал Виктора Януковича должным образом о принятом решении, как того требует действующее законодательство, да и само решение, кстати, после совещательную комнату официально не объявлялось", - отметил Сердюк.

"Хочу напомнить, что Виктор Янукович отозвал нас как своих защитников с судебного процесса о государственной измене. Никаких поручений от Виктора Януковича относительно коммуникаций с адвокатом Виталием Мешечком не поступало", - добавил он.

Как известно, 6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи. Им стал Виталий Мешечек.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудРосcия
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