Депутаты просят отменить принятие закона о КС

Внефракционный депутат от Свободы Юрий Левченко и внефракционный депутат Юрий Деревянко зарегистрировали два постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.

Согласно повестке дня, проекты постановлений будут рассмотрены в пятницу.

Оба проекта были зарегистрированы 13 июля после принятия закона.

Как известно, в четверг парламент проголосовал закон о КС во втором чтении и в целом.

В то же время, во время голосования произошла путаница при рассмотрении поправки за изменение процедуры избрания омбудсмена: с тайной на открытую.

Поэтому народные депутаты обратились к председателю Верховной Рады Андрей Парубий с требованием правильно отразить результаты голосований в окончательном тексте закона "О Конституционном Суде Украины" (регистрационный номер 6427-д).

Соответствующее обращение было передано Парубию и первому заместителю руководителя аппарата Совета Петру Боднарю, сообщил "Украинской правде" нардеп БПП Мустафа Найем.

Украинская правда