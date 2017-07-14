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Депутати просять скасувати ухвалення закону про КС

П'ятниця, 14 липня 2017, 09:42
Депутати просять скасувати ухвалення закону про КС
FB Yan Dobronosov

Позафракційний депутат від Свободи Юрій Левченко та позафракційний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний суд.

Згідно з порядком денним, проекти постанов будуть розглянуті у п'ятницю.

Обидва проекти були зареєстровані 13 липня після ухвалення закону.

Як відомо, у четвер парламент проголосував закон про КС у другому читанні і в цілому.

Водночас, під час голосування сталася плутанина при розгляді правки щодо зміни процедури обрання омбудсмена: з таємної на відкриту.

Тому народні депутати звернулися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою правильно відобразити результати голосуваня в остаточному тексті закону "Про Конституційний Суд України" (реєстраційний номер 6427-д).

Відповідне звернення було передане Парубію та першому заступнику керівника апарату Ради Петру Боднару, повідомив "Українській правді" нардеп БПП Мустафа Найєм.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСКонституціяправа людиниВерховна Рада
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