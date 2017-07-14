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Депутаты просят отменить принятие закона о КС

Пятница, 14 июля 2017, 09:42
Депутаты просят отменить принятие закона о КС
FB Yan Dobronosov

Внефракционный депутат от Свободы Юрий Левченко и внефракционный депутат Юрий Деревянко зарегистрировали два постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.

Согласно повестке дня, проекты постановлений будут рассмотрены в пятницу.

Оба проекта были зарегистрированы 13 июля после принятия закона.

Как известно, в четверг парламент проголосовал закон о КС во втором чтении и в целом.

В то же время, во время голосования произошла путаница при рассмотрении поправки за изменение процедуры избрания омбудсмена: с тайной на открытую.

Поэтому народные депутаты обратились к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием правильно отразить результаты голосований в окончательном тексте закона "О Конституционном Суде Украины" (регистрационный номер 6427-д).

Соответствующее обращение было передано Парубию и первому заместителю руководителя аппарата Совета Петру Боднарю, сообщил "Украинской правде" нардеп БПП Мустафа Найем.

Украинская правда

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Темы: КСКонституцияправа человекаВерховная Рада
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