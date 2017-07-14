ГПУ ожидает, что газета "Вести" прекратит выходить уже 14 июля

1181 просмотр
Пятница, 14 июля 2017, 13:58

Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля.

Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают "Українські новини".

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тысячи железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тысяча вагонов, стоимость которых составляет около 40 млн долларов, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", – заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

Как сообщалось, 14 июля правоохранители проводят обыски в бизнес-центре "Гулливер", где находится редакция "Вестей" в Киеве.

Темы: прокуратура Клименко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Под Радой "празднуют" разрешение на арест Добкина 13 июля 2017, 19:19
В Харькове обезвредили банду "оборотней" в погонах, промышлявшую грабежом 13 июля 2017, 13:14
"Янтарное дело": Розенблат с начала года трижды обращался к Минэкологии 10 июля 2017, 17:21
powered by lun.ua
Главные новости
В ходе обысков по делу Клименко будут задержанные – Матиос
Матиос анонсировал "знаковые имена" по делу о махинациях
Рябикина оставили на посту гендиректором Борисполя
Военпрокуратура проводит обыски в помещениях Клименко. В частности, в "Вестях"
Все новости
Корабль "Юрий"

Как возрождают судоходство на мелком Днестре

Как и зачем

Студентки Могилянки борются с сексизмом в вузах