Идут обыски в помещениях Клименко. В частности, в "Вестях"

Главная военная прокуратура вместе с Национальной полицией проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Мы проводим комплекс обысков имущества и помещений, принадлежащих Клименко. Проводим совместно с Нацполицией", - отметил он.

"Это уже вторая волна", - уточнил Матиос.

Он уточнил, что обыски проводятся в офисных помещениях, принадлежащих компании "Юнисон".

Матиос также уточнил, что обыски проводятся не только в офисных помещениях "Гулливер" в центре Киева, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи, а также по другим адресам.

"К сожалению, сегодня нелетная погода для вертолетов", - отметил он и на уточнение сказал, что впоследствии совместно с председателем Нацполиции проведет брифинг.

В свою очередь издание "Вести" сообщает, что силовики пришли в редакции газеты и радио, которые находятся в "Гулливере".

"Сейчас работа редакционного офиса заблокирована", - отмечается в сообщении.

На фото из-под здания "Гулливер" видно, что Матиос находится на месте происшествия.

В то же время позже в своем Facebook Матиос опроверг утверждение "Вестей" о том, что они не могут работать.

"Работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиахолдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась", - написал он.

Как известно, с момента создания банка "Юнисон" в 2013 году его связывали с семьей экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. О том, что бывший соратник Януковича продолжает владеть банком, косвенно свидетельствуют тот факт, что зарплаты сотрудникам медиахолдинга "Вести", который также связывают с Клименко, выплачивались через "Юнисон".

НБУ признал банк "Юнисон" неплатежеспособным.

Как известно, 24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Глава МВД Арсен Аваков 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

По словам военного прокурора Анатолия Матиоса, обыски проводились по руководству налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Под стражей находятся 9 подозреваемых, еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

Оксана Коваленко, УП