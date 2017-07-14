Добкин вышел из Генпрокуратуры без наручников

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Пятница, 14 июля 2017, 14:42

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину вручили подозрение.

Об этом он заявил после посещения ГПУ во вторник.

"Мне вручили подозрение по статье мошенничества и служебных превышений. Вручил не генеральный прокурор, а его первый зам, так как генерального где-то нет на месте. Мне объяснили мои права. Сейчас еду на первый допрос", - сказал он.

Также Добкин отметил, что в прокуратуре сообщил намерен сдать паспорта для выезда за границу.

"Также я сказал, что категорически против любых ограничений моих свобод", - добавил нардеп.

"Пока задерживать меня не будут. Видите, без наручников... Суд может быть, или завтра, или в понедельник, или во вторник. Этого пока не известно", - добавил он.

Нардеп отметил, что его готовы взять на поруки коллеги по фракции.

Роман Кравец, УП

Темы: Добкин
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