Добкин вышел из Генпрокуратуры без наручников

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину вручили подозрение.



Об этом он заявил после посещения ГПУ во вторник.



"Мне вручили подозрение по статье мошенничества и служебных превышений. Вручил не генеральный прокурор, а его первый зам, так как генерального где-то нет на месте. Мне объяснили мои права. Сейчас еду на первый допрос", - сказал он.



Также Добкин отметил, что в прокуратуре сообщил намерен сдать паспорта для выезда за границу.



"Также я сказал, что категорически против любых ограничений моих свобод", - добавил нардеп.



"Пока задерживать меня не будут. Видите, без наручников... Суд может быть, или завтра, или в понедельник, или во вторник. Этого пока не известно", - добавил он.



Нардеп отметил, что его готовы взять на поруки коллеги по фракции.



Роман Кравец, УП