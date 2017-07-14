Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Добкин вышел из Генпрокуратуры без наручников

Пятница, 14 июля 2017, 14:42
Добкин вышел из Генпрокуратуры без наручников
opposition.org.ua

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину вручили подозрение.

Об этом он заявил после посещения ГПУ во вторник.

"Мне вручили подозрение по статье мошенничества и служебных превышений. Вручил не генеральный прокурор, а его первый зам, так как генерального где-то нет на месте. Мне объяснили мои права. Сейчас еду на первый допрос", - сказал он.

"Никакой 191 статьи, о которой говорил генпрокурор, в подозрении нет", - утверждает Добкин.

 

Также Добкин отметил, что в прокуратуре сообщил намерен сдать паспорта для выезда за границу.

"Также я сказал, что категорически против любых ограничений моих свобод", - добавил нардеп.

"Пока задерживать меня не будут. Видите, без наручников... Суд может быть, или завтра, или в понедельник, или во вторник. Этого пока не известно", - добавил он.

Нардеп отметил, что его готовы взять на поруки коллеги по фракции.

Как известно, 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью около 227 млн грн.

Роман Кравец, УП

Темы: Добкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Добкин
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: