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Добкін прийшов в ГПУ з паспортами, але не зі всіма

П'ятниця, 14 липня 2017, 14:10

Народний депутат України з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін прибув до Генеральної прокуратури у Києві.

Він поспілкувався із журналістами і показав, які паспорти приніс.

"У мене один паспорт лежить в Британському консульстві на отримання візи. Я взяв документи, що це підтверджують. Вони у адвокатів. Взяв із собою паспорти, навіть знайшов старий свій паспорт дипломатичний, який закінчився у 2012 році… Тому я як і обіцяв не переховуюся, нікуди не тікаю. Готовий надавати слідству будь-які дані, які допоможуть встановити істину у досудовому слідстві", - сказав він.

"Я здаю паспорта, щоб вони не казали, що я хочу кудись поїхати. Я не сумніваюся, що вони будуть вимагати заставу якісь сотні, мільйони, мільярди грошей. І ви повинні розуміти, що це не застава, а просто умова яка буде забезпечувати моє перебування у СІЗО", - додав він.

Добкін заявив, що якщо сума застави буде "посильною", то він її сплатить.

Як відомо, 13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДобкінГенпрокуратураОпозиційний блок
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