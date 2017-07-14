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Добкін вийшов з Генпрокуратури без наручників

П'ятниця, 14 липня 2017, 14:42
Добкін вийшов з Генпрокуратури без наручників
opposition.org.ua

Народному депутату з фракції "Опозиційний блок" Михайлу Добкіну вручили підозру.

Про це він заявив після відвідин ГПУ у вівторок.

"Мені вручили підозру по статті шахрайства і службових перевищень. Вручив не генеральний прокурор, а його перший зам, тому що генерального десь немає на місці. Мені пояснили мої права. Зараз їду на перший допит", – сказав він.

"Ніякої 191 статті, про яку говорив генпрокурор, в підозрі немає", – стверджує Добкін.

 

Також Добкін зазначив, що в прокуратурі повідомив намір здати паспорти для виїзду за кордон.

"Також я сказав, що категорично проти будь-яких обмежень моїх свобод", – додав нардеп.

"Поки що затримувати мене не будуть. Бачите, без наручників... Суд може бути, або завтра, або в понеділок, або у вівторок. Цього поки не відомо", – додав він.

Нардеп зазначив, що його готові взяти на поруки колеги по фракції.

Як відомо, 13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа правоохоронці вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю близько 227 млн грн.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Добкін
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