Розенблат: 10 миллионов на залог у меня есть

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Вторник, 18 июля 2017, 10:40

Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что имеет достаточно денег, чтобы заплатить залог в 10 млн гривен.

Об этом он заявил во вторник перед судебным заседанием относительно избрания ему меры пресечения.

На вопрос журналистов, есть ли у него 10 млн грн на залог, Розенблат ответил: "У меня есть декларация. Там все записано".

Как свидетельствует декларация депутата за 2016, у него есть 1,72 млн долларов наличными, что при конвертации в национальную валюту составляет более 44 млн гривен.

Как известно, 18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата, которого обвиняют в том, что он требовал взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для нардепа меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а также настаивает на том, чтобы он сдал загранпаспорт.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Розенблат суд
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