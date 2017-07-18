Розенблат: 10 миллионов на залог у меня есть

Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что имеет достаточно денег, чтобы заплатить залог в 10 млн гривен.

Об этом он заявил во вторник перед судебным заседанием относительно избрания ему меры пресечения.

На вопрос журналистов, есть ли у него 10 млн грн на залог, Розенблат ответил: "У меня есть декларация. Там все записано".

Как свидетельствует декларация депутата за 2016, у него есть 1,72 млн долларов наличными, что при конвертации в национальную валюту составляет более 44 млн гривен.

Как известно, 18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата, которого обвиняют в том, что он требовал взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для нардепа меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а также настаивает на том, чтобы он сдал загранпаспорт.

Евгений Кизилов, УП