Пранкера "без штанов" хотят отправить на общественные работы

Столичная прокуратура просит для пранкеры Виталия Седюка, который снял штаны на Евровидении, 240 часов общественных работ.



Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



"В Днепровском райсуде завершились дебаты в процессе по пранкеру В.Седюку, которого обвиняют в хулиганских действиях во время международного песенного конкурса "Евровидение 2017", – сообщила она в Facebook.



"Прокурор в ходе дебатов попросил для правонарушителя наказание в виде 240 часов общественных работ. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения", – добавляет пресс-секретарь.

Как известно, Седюка задержали правоохранители 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017".



Согласно статье 296 Уголовного кодекса хулиганство наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.



Украинская правда