Память Шеремета почтили в Минске

В столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета.



Об этом сообщает "Радио Свобода".



Мемориальная акция началась в полдень в четверг на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.



В ней принимали участие друзья и знакомые Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Как известно, в четверг прошла акция посвящена годовщине убийства Павла Шеремета.



Журналисты, правозащитники и неравнодушные граждане собрались в 8 утра на месте убийства Павла Шеремета на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого и прошлись шествием к Администрации президента и МВД.

К участникам акции вышел представитель МВД Артем Шевченко.



Он сказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, - дальше следователи не позволяют ничего говорить.



Шевченко констатировал, что личности убийц журналиста не известны.



Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.



Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинской власти раскрыть убийство Шеремета.