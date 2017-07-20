Память Шеремета почтили в Минске

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Четверг, 20 июля 2017, 14:31

В столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мемориальная акция началась в полдень в четверг на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.

В ней принимали участие друзья и знакомые Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

 
 

Как известно, в четверг прошла акция посвящена годовщине убийства Павла Шеремета.           

Журналисты, правозащитники и неравнодушные граждане собрались в 8 утра на месте убийства Павла Шеремета на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого и прошлись шествием к Администрации президента и МВД.

К участникам акции вышел представитель МВД Артем Шевченко.

Он сказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, - дальше следователи не позволяют ничего говорить.

Шевченко констатировал, что личности убийц журналиста не известны.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинской власти раскрыть убийство Шеремета.

Темы: Дело Шеремета Беларусь
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