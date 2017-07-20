Під МВС вимагають знайти вбивць Шеремета

Хода до роковин убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Міністерства внутрішніх справ – люди вимагають від поліції розкрити цей резонансний злочин.

Прямо до дверей установи прикріпили банер "Хто вбив Павла?".

У цьому брав участь і нардеп, колишній журналіст Мустафа Найєм.

Ukrainian MP @mefimus tapes #WhoKilledSheremet sign to doors of Interior Ministry as police look on. pic.twitter.com/J2TNMLMJOI — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 20, 2017

Люди тримають аркуші з запитанням "Хто вбив Павла" і залишають такі написи на асфальті.

Учасники акції також запалюють свічки на згадку про Павла Шеремета.

Колона вийшла після 8 ранку з місця убивства Павла Шеремета, перехрестя вулиць Франка й Хмельницького, пройшла до Адміністрації президента – й дійшла до МВС.

And now marching on police HQ #whokilledSheremet pic.twitter.com/K13cISIBUR — Ian Bateson (@ianbateson) July 20, 2017

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці відомого журналіста не відомі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

"Українська правда"