Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пам’ять Шеремета вшанували у Мінську

Четвер, 20 липня 2017, 14:31

У столиці Білорусі Мінську 20 липня вшанували пам’ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Меморіальна акція почалася опівдні в четвер на Північному кладовищі в Мінську, де похований журналіст.

У ній брали участь друзі і знайомі Шеремета, а також його колеги, громадські й політичні діячі.

 
 

Як відомо, вранці 20 липня акція з вшанування пам’яті журналіста відбулася в Києві.

Журналісти, правозахисники та небайдужі громадяни зібралися о 8 ранку на місці вбивства Павла Шеремета на перехресті вулиць Франка й Хмельницького та  пройшлись ходою до Адміністрації президента й МВС.

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції – 8 лютого 2017 року – правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці журналіста не відомі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

Теми: Справа ШереметаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Справа Шеремета
Син партизана, онук партизана, сам партизан. Пам'яті Павла Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: