Пам’ять Шеремета вшанували у Мінську

У столиці Білорусі Мінську 20 липня вшанували пам’ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Меморіальна акція почалася опівдні в четвер на Північному кладовищі в Мінську, де похований журналіст.

У ній брали участь друзі і знайомі Шеремета, а також його колеги, громадські й політичні діячі.

Як відомо, вранці 20 липня акція з вшанування пам’яті журналіста відбулася в Києві.

Журналісти, правозахисники та небайдужі громадяни зібралися о 8 ранку на місці вбивства Павла Шеремета на перехресті вулиць Франка й Хмельницького та пройшлись ходою до Адміністрації президента й МВС.

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції – 8 лютого 2017 року – правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці журналіста не відомі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.