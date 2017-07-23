Геращенко: Переговоры о заручниках будут зависеть от "нормандского" разговора

Переговоры гуманитарной подгруппы в рамках "Минска" по освобождению заложников в ОРДЛО будут зависеть от результатов телефонного разговора "нормандской четверки".

Об этом заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Для Украины ключевые вопросы - безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах. Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных подгрупп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов "нормандской" телефонной конференции", - отметила Геращенко.

Как известно, телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся 24 июля.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что основной темой "нормандских" переговоров станут вопросы безопасности и освобождению заложников.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что по данным спецслужбы состоянию на 22 июля на территории ОРДЛО удерживаются 134 человека.

"В оккупированном Крыму - десятки крымскотатарских активистов, на территории России - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко и другие", - добавил Грицак.

Украинская правда