Розенблат заявляет, что семья внесла за него залог

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Понедельник, 24 июля 2017, 12:45
ТСН

Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Это сделала моя семья", - сказал нардеп, отвечая на вопрос, кто внес за него залог.

Розенблат также сообщил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного - он не сдал загранпаспорт.

"Это не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает" макулатуру", которую дает на подпись судье. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указана другая личность? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этой", - написал он в Facebook.

По словам депутата, причиной попадания в дело другого лица стала описка.

"Прокуратура, узнав об этом обстоятельстве, в ручном режиме быстро побежала исправлять описку... Но хочу заметить, что исправить возможно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", - отметил он.

Розенблат заявил, что это будет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".

Также, по словам нардепа, он подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры жалобу на действия прокурора Владимира Кривенко.

Как сообщалось, ранее Борислав Розенблат говорил, что намерен внести 7 миллионов гривен залога, и сделает это, скорее всего, его семья.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата мера пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Розенблат Верховная Рада суд
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