Президент уволил Назаренко и сделал его генералом армии

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Вторник, 25 июля 2017, 17:00

Президент Петр Порошенко принял рапорт руководителя Государственной пограничной службы генерал-полковника Виктора Назаренко об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Об этом он сообщил, выступая перед пограничниками в ГПСУ 25 июля.

Глава государства также сообщил о назначении Назаренко своим советником и присвоении ему звания генерал армии (высшее воинское звание -ред).

Президент поблагодарил Назаренко и украинских пограничников, которые "блестяще себя проявили в условиях противостояния российской агрессии".

Порошенко сказал, что доволен работой пограничников и Назаренко лично, но "здоровье есть здоровье".

Ранее во вторник стало известно, что глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Валентина Романенко, УП

Темы: Пограничная служба
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