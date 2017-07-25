Президент уволил Назаренко и сделал его генералом армии

Президент Петр Порошенко принял рапорт руководителя Государственной пограничной службы генерал-полковника Виктора Назаренко об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья.



Об этом он сообщил, выступая перед пограничниками в ГПСУ 25 июля.



Глава государства также сообщил о назначении Назаренко своим советником и присвоении ему звания генерал армии (высшее воинское звание -ред).

Генерал Назаренко став радником Президента і отримав звання генерала армії. pic.twitter.com/N5oJ1AaH7j — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 25, 2017

Президент поблагодарил Назаренко и украинских пограничников, которые "блестяще себя проявили в условиях противостояния российской агрессии".



Порошенко сказал, что доволен работой пограничников и Назаренко лично, но "здоровье есть здоровье".

Ранее во вторник стало известно, что глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Валентина Романенко, УП