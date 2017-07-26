Ради приговора по делу MH17 Нидерланды введут заочное осуждение

Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор по делу о сбитом на Донбассе малазийском самолете рейса MH17.



Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Громадському".



Она напомнила: "Мы подписали двустороннее соглашение о передаче юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета".



"Конечно, соглашение – компромиссный вариант, на который все вынуждены были согласиться, учитывая, что резолюция Совбеза ООН о создании отдельного трибунала не прошла (решение заблокировала Россия – ред.). Мы нашли самую взвешенную формулу, чтобы состоялось правосудие", – пояснила Зеркаль.



"Чтобы ратифицировать соглашение требуется определенное время. Оно связано с правами человека и с различными принципами совершения правосудия. Помимо того, следствие еще не завершено. Думаю, ожидать быстрых результатов не стоит", – уточнила она.



По словам чиновницы МИД, "голландцы имели опасения по поводу заочного осуждения".



"Мы не можем отдать наших граждан, мы можем только передать их на время судебного процесса или обеспечить видеосвязь. Это будет вызовом и для украинской, и для голландской судебной системы", – пояснила Зеркаль.

На вопрос, существует ли в Нидерландах практика заочного осуждения, она ответила: "Они вносят изменения в законодательство. Поэтому так долго шли переговоры по соглашению".



"Для того, чтобы сделать это возможным, вместе с подачей на ратификацию этого соглашения они будут подавать изменения в свой уголовного и уголовно-процессуального кодексы. В соглашении прописано, что это будет голландское право, и решение будет выносить голландский суд", – сказала Зеркаль.



Она также сообщила, что от идеи "гибридного трибунала" отказались как от наиболее затратного способа.



"Создание отдельного суда – компромиссное решение. Действительно, заочное осуждение является единственным вариантом. Хотя, пока идет следствие и будет проходить судебный процесс, возможно, что-то изменится в Совете безопасности ООН. Мы надеемся на лучшее", – сказала Зеркаль.

По ее словам, следствие длится долго, потому что "следователи должны были не только ознакомиться с обломками, а также прослушать очень много переговоров, изучить все коммуникации, происходившие тогда".



"Чтобы добраться до командиров, надо еще провести очень много работы", – сказала Зеркаль.



Она отметила, что суду надо предоставить доказательства со всеми экспертизами и показаниями: "Прокуратура Нидерландов очень щепетильна. На каждом этапе они должны быть уверены, что суд примет к рассмотрению всю доказательную базу, которая у них есть".



Зеркаль добавила, что следственная группа постоянно работает в СБУ, а следователи последовательно анализируют события.



"Через видеосвязь должны привлечь свидетелей, так же приобщат фактических подозреваемых. Это довольно новый процесс", – добавила Зеркаль.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.



Алена Рощенко, УП