Сторонники Саакашвили митингуют на Майдане

Сторонники Михэила Саакашвили и те, кто возмущаются лишением его гражданства, собрались на Майдане Независимости в Киеве.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.



По состоянию на 13:40 у стелы собралось более ста человек.

Сторонники Саакашвили собрались на Майдане Фото Романа Кравца

"Мы собираемся мирно на вече, чтобы обменяться своими мнениями и спланировать наши действия. Сегодняшнее мероприятие – это реакция людей", – заявила под стелой член "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Ольга Балабала.

В то же время на площади не видно никаких флагов партий, люди приходят с флагами Украины.

Также ни одного народного депутата по состоянию на 13.45 на мероприятии не видно.



Роман Кравец, УП