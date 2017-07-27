Сторонники Саакашвили митингуют на Майдане

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Четверг, 27 июля 2017, 13:59

Сторонники Михэила Саакашвили и те, кто возмущаются лишением его гражданства, собрались на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По состоянию на 13:40 у стелы собралось более ста человек.

Сторонники Саакашвили собрались на Майдане
Сторонники Саакашвили собрались на Майдане
Фото Романа Кравца

"Мы собираемся мирно на вече, чтобы обменяться своими мнениями и спланировать наши действия. Сегодняшнее мероприятие – это реакция людей", – заявила под стелой член "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Ольга Балабала.

 

В то же время на площади не видно никаких флагов партий, люди приходят с флагами Украины.

 

Также ни одного народного депутата по состоянию на 13.45 на мероприятии не видно.

Роман Кравец, УП

Темы: Саакашвили акции
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