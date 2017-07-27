Саакашвили: Не получится лишить меня украинского гражданства

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!", - заявил Саакшвили.

Он подчеркнул, что не будет получать статус беженца.

"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - отметил он.

Саакашвили также заявил, что Порошенко ездил в Грузию "для очередного договорняка"

"Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз - двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера Газпрома, пророссийского Иванишвили", - говорится в сообщении.

По словам Саакашвили, "они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле - это очередная ложь". Он отметил, что с тех пор, как ему предложили гражданство Украины против него в Грузии не было возбуждено ни одно дело.

"Два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан изменил состав Комиссии по гражданству. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко", - заявил он.

"Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться", - считает Саакашвили.

"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!", - написал он.

Саакашвили также подчеркнул, что продолжит бороться за реформы в Украине.

Кроме того, партия Саакашвили "Движение новых сил" заявила, что 27 июля в 13:30 собирает вече в Киеве на Майдане Независимости.

"Не за Саакашвили! А против их произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них - ничто! Сегодня украинская власть окончательно сбросила маски. Они перешли границу! Мы не можем это оставить просто так, не имеем морального права. Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов!", - говорится в сообщении.

Ранее ГМС заявила, что президент Петр Порошенко издал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили.

В то же время такого документа до сих пор нет на сайте главы государства.

Источник "УП" сообщил, что Саакашвили мог потерять гражданство из-за того, что при заполнении соответствующих документов не указал информации о судимости.

Сам Сааакашвили сейчас находится в США.

Первым о прекращении гражданства Саакашвили сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Как известно, 17-18 июля президент Украины Петр Порошенко находился с официальным визитом в Грузии.

Журналисты задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Сначала Порошенко заявил, что Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.