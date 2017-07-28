В конкурсе в новый ВС победили несколько фигурантов журналистских расследований

Несколько судей, которые фигурировали в журналистских расследованиях программы "Схемы", попали в рейтинг кандидатов на должности в новом Верховном суде.

Об этом сообщили журналисты программы после озвучивания рейтингов кандидатов в новый Верховный суд Высшей квалификационной комиссией, пишет Радио Свобода.

В частности, речь идет о Наталье Билык, которая отметила в анкете, которую может рекомендовать народный депутат Иван Мельничук.

Так же в рейтинг победителей попал действующий заместитель председателя Апелляционного суда Ровенской области Виктор Остапук, который отметил в анкете, что его может рекомендовать глава Волынской обладминистрации. Именно в этой области судья раньше тоже работал.

"Схемы" заметили, что он прибыл на экзамен на "БМВ". Он не отрицал, что заработал на него сам. Но в декларации 2015 года судья Остапук информировал, что права собственности на авто принадлежат Роману Дубовику, которого в СМИ называли ровенским предпринимателем. В реестре предпринимателей, человек с такими же инициалами закрыл свой ФЛП конце прошлого года.

Также в рейтинге победителей - Валентина Курило. "Схемы" зафиксировали, что ее привезли на экзамен на белом "БМВ". Она тогда отметила, что ее привез зять, но не смогла вспомнить, каким бизнесом он занимается, чтобы позволить себе такое авто.

Судья Апелляционного суда Донецкой области Валентина Курило

В рейтинг победителей попал действующий судья Высшего специализированного суда Украины Владимир Британчук. "Схемы" выяснили, что он стал судьей в Советском Союзе еще в то время, когда не нужно было сдавать присяги, поэтому все время работал судьей без присяги судьи.

Владимир Британчук, кандидат в новый Верховный суд и действующий судья Высшего специализированного суда Украины

Среди победителей также Валентина Симоненко. Она была противницей электронного декларирования. Также при составлении практической задачи в рамках конкурса Валентина Симоненко получила в виде практического задания дело, очень похожее на то, которое рассматривала ранее. Тогда аналогичные задачи получили также судья Людмила Охримчук и действующий председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

Последний во время зачитывания рейтингов Высшей квалифкомиссией подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

Таким образом ВККСУ рассмотрела вопрос об утверждении рейтинга кандидатов в новый Верховный суд.

Согласно процедуре, далее комиссия должна направить рекомендации о назначении победителей конкурса в Высший совет правосудия (ВСП), который рассматривает материалы по каждому кандидату и тоже проверяет их на соответствие критериям этики и доброчестности.

После этого Высший совет правосудия делает представление президенту, который должен подписать указ и предоставить полномочия судьям.