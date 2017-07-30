Украина обратится в международные суды из-за пыток Сурженко боевиками

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Воскресенье, 30 июля 2017, 21:36

Украина подготовила обращение в международные организации и судебные инстанции о пытках боевиками ОРЛО Людмилы Сурженко, которая 29 июля была освобождена из плена.

Об этом 30 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Ей предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения к международным организациям и судебным инстанциям", - сообщил глава правительства.

"Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она "работает на украинском спецслужбы". ... Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все другие преступления, совершаемые на временно оккупированной украинской территории", - добавил Гройсман.

Как известно, 29 июля боевики ОРЛО освободили украинского блогера Людмилу Сурженко со следами физического насилия. 

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что вопрос о судьбе Сурженко украинская сторона поднимала на последней встрече ТКГ в Минске, а факт пыток Сурженко станет предметом "жесткого разговора во время скайп-конференции по заложников в формате Минской гуманитарной группы" в понедельник.

Украинская правда

Темы: пленные "ЛНР" суд
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