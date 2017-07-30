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Україна звернеться до міжнародних судів через катування Сурженко бойовиками

Неділя, 30 липня 2017, 21:36

Україна підготувала звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань бойовиками ОРЛО Людмили Сурженко, яку 29 липня було звільнено з полону

Про це 30 липня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Сурженко, викрадену терористами, відпустили з полону. Наразі вона у безпеці і під наглядом лікарів у край важкому психологічному стані. Їй надається уся необхідна допомога, підготовані звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій", - повідомив глава уряду. 

"Людмилу бойовики "ЛНР" у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона "працює на українські спецслужби". ... Ця жорстокість буде обов’язково покарана, як і усі інші злочини, які чиняться на тимчасово окупованій українській території", - додав Гройсман. 

Як відомо, 29 липня бойовики ОРЛО звільнили українського блогера Людмилу Сурженко зі слідами фізичного впливу. 

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що питання про долю Сурженко українська сторона піднімала на останній зустрічі ТКГ в Мінську, а факт катувань Сурженко стане предметом "жорсткої розмови під час скайп-конференції щодо заручників у форматі Мінськоі гуманітарної групи" в понеділок.  

Українська правда 

Теми: полоненіЛНРсуд
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