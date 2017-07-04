Холодницкий рассказал, как чиновники отмывают деньги для э-деклараций

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Вторник, 4 июля 2017, 02:15

Сегодня в Украине создается механизм, по которому любой может легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "112 Украина". 

"Сейчас фактически создается очень опасный механизм, когда любой, кто хочет легализовать свои незаконно заработанные средства, найдет себе миллионера, который имеет такие средства, и они заключат фактический договор, что тот якобы ему дает долг, а тот якобы получает 5, 7, 10 млн. Фактически мы доказываем, что никакой передачи средств не было. Понимаете, украл, найди коллегу, который официально является миллионером, заключим договор и таким образом будем считать, что договор есть", - отметил он.

Как сообщалось, на заседании 3 июля регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал это решение, настаивая на том, что комитет ВР получил неопровержимые доказательства вины Дейдея.

Дейдея подозревают в незаконном обогащении. Он якобы одолжил 3,5 млн грн у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзендзерського.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим заказом грузинской группы".

Темы: Антикоррупционная прокуратура Холодницкий
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