По Беларуси ездят машины с номерами боевиков ОРЛО

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Среда, 5 июля 2017, 15:54

В белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Владимир Шанцев.

"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), рассекающий по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шанцев рассказал, что фото ему прислал знакомый.

"Почему мне? Наверное потому, что 2 года назад я заметил в Могилеве машину со словами заднем стекле "СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК ЛУГАНСК ОДЕССА" с колорадской лентой", - написал он.

"Я два раза обращался в милицию, со второго раза экстремизма не обнаружили, но наказали штрафом за нарушение правил дорожного движения, на заднем стекле ничего постороннего не должно быть", - добавил Шанцев.

Он рассказал, что фото быстро разошлась по сетям.

"Пользователи пишут, что эту машину также видели, также пишут, что эта машина не единственная, их в Беларуси много. Сегодня мы уже будем делать заявление для милиции", - сказал он.

Как известно, в июне 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Белоруссии.

В апреле 2016 Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что все граждане страны, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, будут проверены независимо от того, чью сторону они занимали.

Александр Шумилин, УП

Темы: Беларусь АТО терроризм
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