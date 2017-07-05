По Беларуси ездят машины с номерами боевиков ОРЛО

В белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Владимир Шанцев.



"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), рассекающий по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?", - написал он.



В комментарии "Украинской правде" Шанцев рассказал, что фото ему прислал знакомый.



"Почему мне? Наверное потому, что 2 года назад я заметил в Могилеве машину со словами заднем стекле "СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК ЛУГАНСК ОДЕССА" с колорадской лентой", - написал он.



"Я два раза обращался в милицию, со второго раза экстремизма не обнаружили, но наказали штрафом за нарушение правил дорожного движения, на заднем стекле ничего постороннего не должно быть", - добавил Шанцев.



Он рассказал, что фото быстро разошлась по сетям.



"Пользователи пишут, что эту машину также видели, также пишут, что эта машина не единственная, их в Беларуси много. Сегодня мы уже будем делать заявление для милиции", - сказал он.



Как сообщалось, 2 июля журналиста "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили в Беларусь, сказав, что ей запрещен въезд на территорию страны. Пограничник объяснил, что поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то ей запрещен въезд в обе эти страны.

Также в ночь на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, ему было сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Впоследствии этот запрет отменили.

Всего в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

В то же время на днях в беларусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

В июне 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Беларуси.



В апреле 2016 Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что все граждане страны, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, будут проверены независимо от того, чью сторону они занимали.



Ни РФ, ни Беларусь не признавали образования "ДНР" и "ЛНР" странами.

Александр Шумилин, УП