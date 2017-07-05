Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По Беларуси ездят машины с номерами боевиков ОРЛО

Среда, 5 июля 2017, 15:54

В белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Владимир Шанцев.

"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), рассекающий по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шанцев рассказал, что фото ему прислал знакомый.

"Почему мне? Наверное потому, что 2 года назад я заметил в Могилеве машину со словами заднем стекле "СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК ЛУГАНСК ОДЕССА" с колорадской лентой", - написал он.

"Я два раза обращался в милицию, со второго раза экстремизма не обнаружили, но наказали штрафом за нарушение правил дорожного движения, на заднем стекле ничего постороннего не должно быть", - добавил Шанцев.

Он рассказал, что фото быстро разошлась по сетям.

"Пользователи пишут, что эту машину также видели, также пишут, что эта машина не единственная, их в Беларуси много. Сегодня мы уже будем делать заявление для милиции", - сказал он.

Как сообщалось, 2 июля журналиста "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили в Беларусь, сказав, что ей запрещен въезд на территорию страны. Пограничник объяснил, что поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то ей запрещен въезд в обе эти страны.

Также в ночь на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, ему было сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Впоследствии этот запрет отменили.

Всего в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

В то же время на днях в беларусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

В июне 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Беларуси.

В апреле 2016 Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что все граждане страны, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, будут проверены независимо от того, чью сторону они занимали.

Ни РФ, ни Беларусь не признавали образования "ДНР" и "ЛНР" странами.

Александр Шумилин, УП

Темы: БеларусьАТОтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Беларусь
Литва следит за "вагнеровцами" в Беларуси: пока нет причин реагировать
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: