Поляков утверждает, что не знал о передаче его помощнице взяток

Народный депутат Максим Поляков, с которого ГПУ просит снять неприкосновенность, утверждает, что не знал, что его помощница Татьяна Любонько получала 7,5 тысячи долларов взяток.

Об этом депутат из фракции "Народный фронт" заявил, отвечая на вопрос члена комитета Дмитрия Лубинца.

"Вам было известно о передаче 5 и 2,5 тысячи долларов вашей помощнице?" - спросил нардеп. "Нет, не было", - ответил Поляков.

Он добавил, что узнал о передаче уже из видео, которое прокуроры показали на заседании комитета.

"То, что произошло с помощницей, мне стало известно из видео", - объяснил Поляков.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко на вопросы народных депутатов уверял, что Поляков не мог не знать о передаче средств его помощнице.

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Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении 7500 долларов взятки и злоупотреблении служебным положением.

Роман Кравец, УП